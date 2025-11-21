Moto contro camion: morto 34enne

Incidente stradale mortale, a Pantelleria. A perdere la vita un motociclista, Giuseppe Belvisi, di 34 anni. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di ieri. Ancora poco chiara la dinamica del sinistro avvenuto lungo la strada comunale che da contrada Scauri conduce alla contrada di Rekale. L’uomo, che indossava il casco, è stato subito soccorso con un’ambulanza del 118, ma non c’è stato nulla da fare. La vittima lascia la moglie e due figli piccoli, una bimba di 10 anni ed un bambino di 5 anni.

Secondo una prima ricostruzione di Pantelleria Internet, Belvisi – che viaggiava in moto – avrebbe impattato contro un camion fermo a bordo strada, impegnato nelle operazioni di scarico. L’urto, violentissimo, non gli ha lasciato scampo. Un’altra versione, raccolta sempre nelle ore immediatamente successive, parla invece di un sorpasso: il giovane avrebbe superato un’auto, perso il controllo del mezzo e finito contro il camion guidato da un 38enne. Nessuna delle due ipotesi è ancora esclusa.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari per ricostruire la dinamica con precisione. I soccorsi del 118 sono arrivati rapidamente, ma il 34enne era già privo di vita.