Catania

Picchiata violentemente dal marito, 49enne muore in ospedale

Alessandra Bruno, 49 anni, era stata ricoverata due giorni fa dopo essere stata picchiata dal marito che è stato arrestato dai Carabinieri

Pubblicato 14 ore fa
Da Redazione

Non ce l’ha fatta Alessandra Bruno, la donna di 49 anni ricoverata in condizioni disperate due giorni fa dopo essere stata picchiata dal marito nella sua abitazione di Misterbianco, in provincia di Catania. L’uomo aveva colpito la moglie davanti ai 4 figli la notte del 30 maggio. A dare l’allarme era stata la figlia della coppia. I soccorritori avevano trovato la donna a terra con una grave ferita alla testa. La donna era stata portata d’urgenza all’ospedale Garibaldi di Catania dove è rimasta in rianimazione fino ad oggi pomeriggio. Le indagini coordinate dalla procuratrice aggiunta di Catania Lidia Todaro e dalla sostituta Valentina Margio, sono affidate ai carabinieri di Misterbianco che già nell’immediatezza dei fatti avevano arrestato il marito con l’accusa di tentato femminicidio. Da questo pomeriggio l’accusa è femminicidio aggravato.

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