Catania

Scontro tra auto: morto 28enne

Sul posto i soccorritori dell'ambulanza del 118 e gli agenti della Polizia municipale. Ma anche gli agenti delle Volanti che hanno dato supporto per la viabilità. 

Pubblicato 21 ore fa
Redazione

Un uomo, Salvatore Bonaccorso, 28 anni è morto ieri sera in un incidente avvenuto al viale Kennedy a Catania. Lo scontro fra due auto per cause ancora da accertare ha provocato graviu ferite alla vittima che ne hanno causato il decesso. Per estrarre dalle vetture i passeggeri sono intervenuti i Vigili del fuoco.

Da una prima ricostruzione pare che il conducente che poi ha perso la vita mentre viaggiava in direzione Siracusa lungo viale Kennedy avrebbe invaso la corsia di marcia dove stava arrivando un altro veicolo, con cui si è scontrato frontalmente.

