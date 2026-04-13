Favara, bare in attesa di una sepoltura tra il degrado e la sporcizia: la denuncia di una cittadina

“E’ una vergogna. Non solo bare in attesa di una degna sepoltura ma anche sporcizia e degrado all’interno della Chiesa che ospita le salme”. Questa è la denuncia di una cittadina di Favara, che in un video, già inoltrato al Sindaco Antonio Palumbo, e all’assessore al ramo, Attardo, chiede lumi su chi deve occuparsi di pulire quello spazio.

“Non parlo solo da cittadina, ma in primis parlo da figlia. Mia madre è in attesa di una sepoltura, ma entrare in questo posto e vedere tanta sporcizia, mi duole il cuore. E’ vero che i cittadini debbono anche rispettare gli ambienti, ma chi deve controllare perchè non lo fa? Chi deve pulire?”; si chiede la cittadina.

“Mi è stato già detto del problema dei loculi, e sinceramente da cittadina che ha un dolore così grande, le spiegazioni date lasciano il tempo che trovano. Ma ritengo che per pulire dove queste persone al momento riposano non sia necessario una legge straordinaria. Basta pagare chi fa questo lavoro. Spero che dopo la denuncia, si possa avere finalmente un pò di pulizia”, ha concluso la favarese.