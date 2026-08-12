Trapani

Ragazzo di 13 anni disperso in mare: recuperato dalla Capitaneria di porto

Il ragazzo è stato individuato e recuperato a circa cento metri dalla linea di costa, in balia delle onde. 

Pubblicato 12 ore fa
Da Redazione

Disavventura a lieto fine per un ragazzo di 13 anni che è stato salvato nella tarda serata di ieri dalla guardia costiera di Pantelleria. Il 13enne, apneista in vacanza sull’isola trapanese con la famiglia da Bologna, si è allontanato mentre stava facendo attività subacquea con il padre all’Arco dell’Elefante intorno alle 20. Immediate le ricerche con una motovedetta Sar della capitaneria di porto e un battello costiero. Il ragazzo è stato individuato e recuperato a circa cento metri dalla linea di costa, in balia delle onde. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.29/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.29/2026
Pagina 1 di 14
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

di Irene Milisenda

Tragedia a Punta Bianca, 50enne stroncato da malore
di Irene Milisenda

Agrigento, bloccato sul tetto per recuperare 5 euro: giovane salvato dai vigili del fuoco
Apertura

In casa con due pistole e quasi 100 munizioni in casa, arrestato 50enne a Licata 
Apertura

Regista travolto e ucciso da gommone a Lampedusa, l’autopsia: “Forti traumi dorsali”
Apertura

Raid in un vigneto a Ravanusa, danni per oltre 150 mila euro 
banner italpress istituzionale banner italpress tv