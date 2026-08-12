Caltanissetta

Aggredisce poliziotto a colpi di casco, misura cautelare per 16enne

Il minore, nel tentativo di accedere all'evento su uno scooter nonostante il divieto, sia stato rimproverato dal poliziotto e per tutta risposta l'abbia colpito

Pubblicato 13 ore fa
Da Redazione

Un sedicenne di Gela è stato sottoposto alla misura del divieto di allontanarsi dalla propria abitazione perché accusato di aver aggredito e ferito, a colpi di casco, un poliziotto. L’aggressione si è verificata domenica scorsa, nel quartiere Macchitella, durante un concerto.

Dalla ricostruzione della polizia, sembra che il minore, nel tentativo di accedere all’evento su uno scooter nonostante il divieto, sia stato rimproverato dal poliziotto e per tutta risposta l’abbia colpito con un casco, causandogli fratture al volto. Il giovane, che oggi si presenterà davanti al giudice del tribunale minorile di Caltanissetta per l’udienza di convalida, assistito dall’avvocato Rocco Cutini, deve rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

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