Scontro tra due auto lungo la Ss115: un ferito

Scontro tra due auto, una Bmw e una Panda, lungo la strada statale 115, tra Licata e Gela. Il bilancio è di un ferito. Sul posto un’ambulanza del 118 che ha trasferito l’uomo in ospedale per le cure necessarie. Per i rilevi del sinistro stradale ci sono i Carabinieri. Il traffico è bloccato in entrambi le direzioni, e i mezzi in transito vengono fatti deviare verso altre arterie.