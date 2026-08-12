Licata

Scontro tra due auto lungo la Ss115: un ferito

Il sinistro si è verificato lungo la cosiddetta “Variante”, il tratto di strada che bypassa Licata in direzione Gela

Pubblicato 12 ore fa
Da Redazione

Scontro tra due auto, una Bmw e una Panda, lungo la strada statale 115, tra Licata e Gela. Il bilancio è di un ferito. Sul posto un’ambulanza del 118 che ha trasferito l’uomo in ospedale per le cure necessarie. Per i rilevi del sinistro stradale ci sono i Carabinieri. Il traffico è bloccato in entrambi le direzioni, e i mezzi in transito vengono fatti deviare verso altre arterie.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.29/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.29/2026
Pagina 1 di 14
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

di Irene Milisenda

Tragedia a Punta Bianca, 50enne stroncato da malore
di Irene Milisenda

Agrigento, bloccato sul tetto per recuperare 5 euro: giovane salvato dai vigili del fuoco
Apertura

In casa con due pistole e quasi 100 munizioni in casa, arrestato 50enne a Licata 
Apertura

Regista travolto e ucciso da gommone a Lampedusa, l’autopsia: “Forti traumi dorsali”
Apertura

Raid in un vigneto a Ravanusa, danni per oltre 150 mila euro 
banner italpress istituzionale banner italpress tv