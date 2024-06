“La strage di bambini al largo di Lampedusa”, nessun colpevole: reati prescritti 

La Corte di Appello di Roma ha confermato l’intervenuta prescrizione dei reati contestati a due ufficiali della Marina Militare finiti a processo per il naufragio dell’11 ottobre 2013 al largo di Lampedusa. In quel drammatico giorno persero la vita 268 cittadini siriani tra cui 60 minori. A processo erano finiti l’allora responsabile della sala operativa della Guardia Costiera, Leopoldo Manna, e dell’allora comandante della sala operativa della Squadra navale della Marina, Luca Licciardi. Le accuse erano omicidio colposo e rifiuto d’atti d’ufficio. Anche la Procura Generale aveva sollecitato l’assoluzione per i due imputati.