Lampedusa

Giornata della memoria e dell’accoglienza, i monumenti d’Italia s’illuminano di arancione

La campagna è lanciata dal Comitato 3 ottobre

Pubblicato 59 minuti fa
Da Redazione

Oltre 50 comuni in tutta Italia hanno aderito alla campagna “Illumina la memoria”, lanciata dal Comitato 3 ottobre.
In occasione della Giornata della Memoria e dell’Accoglienza tutti i comuni aderenti illumineranno uno dei monumenti simbolo della città di arancione – come il colore dei fumogeni accesi in mare per segnalare le imbarcazioni durante i salvataggi – in solidarietà con le migliaia di vittime del Mediterraneo.
“L’obiettivo è quello di creare una catena di luce nazionale che unisce i comuni italiani fino a Lampedusa per ricordare le vittime del naufragio del 3 ottobre 2013 e di tutte le stragi invisibili nel Mediterraneo e alle frontiere”, si legge in una nota del Comitato 3 ottobre.

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