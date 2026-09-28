Giornata della memoria e dell’accoglienza, i monumenti d’Italia s’illuminano di arancione

Oltre 50 comuni in tutta Italia hanno aderito alla campagna “Illumina la memoria”, lanciata dal Comitato 3 ottobre.

In occasione della Giornata della Memoria e dell’Accoglienza tutti i comuni aderenti illumineranno uno dei monumenti simbolo della città di arancione – come il colore dei fumogeni accesi in mare per segnalare le imbarcazioni durante i salvataggi – in solidarietà con le migliaia di vittime del Mediterraneo.

“L’obiettivo è quello di creare una catena di luce nazionale che unisce i comuni italiani fino a Lampedusa per ricordare le vittime del naufragio del 3 ottobre 2013 e di tutte le stragi invisibili nel Mediterraneo e alle frontiere”, si legge in una nota del Comitato 3 ottobre.