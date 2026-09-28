Etna, anche oggi sospesi tutti i voli all’aeroporto di Catania

Prosegue, per il terzo giorno consecutivo, la sospensione di tutte le attività di volo in arrivo e partenza all’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania per l’emissione di cenere lavica dall’Etna. Lo stop, previsto fino a mezzogiorno di oggi, è stato prorogato fino alle 23.59 per la chiusura di due spazi aerei, il C1 e e il B3. Lo rende noto la Sac, società che gestisce lo scalo, invitando i passeggeri a “verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto”.

Se il l volo diretto a Catania è stato dirottato all’Aeroporto di Palermo, Trenitalia d’intesa col Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti della Regione Siciliana, ha potenziato i collegamenti ferroviari verso Catania per aiutare i passeggeri a raggiungere la destinazione finale: L’elenco completo: 5501 CT-PA 05:00 07:59 posti 286

5503 CT-PA 07:32 10:29 posti 572

5491 CT-PA 09:32 12:29 posti 525

5511 CT-PA 13:32 16:29 posti 572

5513 CT-PA 15:32 18:29 posti 572

5519 CT-PA 17:32 20:29 posti 572

5506 PA-CT 07:31 10:29 posti 572

5508 PA-CT 09:31 12:28 posti 572

5510 PA-CT 13:31 16:28 posti 572

5512 PA-CT 15:31 18:28 posti 525

5520 PA-CT 17:31 20:28 posti 572