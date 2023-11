Lampedusa, oltre 900 migranti nell’hotspot: al via trasferimenti

Sono 907, fra cui 75 minori non accompagnati, i migranti ospiti dell’hotspot di Lampedusa da dove ieri sera, dopo che erano sbarcati in mattinata, sono state trasferite 187 persone da poco giunte a Porto Empedocle. Su disposizione della Prefettura di Agrigento, d’intesa con il Viminale, circa 130 lasceranno l’isola stamani con il traghetto di linea sempre per Porto Empedocle.