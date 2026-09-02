Migranti: fermo per Humanity 2 a Lampedusa

Fermo amministrativo a Lampedusa per Humanity 2, la barca a vela di 24 metri della ong Sos Humanity che tra il 28 e il 29 agosto ha soccorso 71 migranti in due operazioni. Il provvedimento contesta la mancata comunicazione immediata di uno dei soccorsi al Centro di coordinamento competente. L’ong respinge l’accusa e annuncia un’azione legale. Sos Humanity sostiene che, durante il secondo intervento, 59 persone sarebbero state spinte a bordo da soggetti rimasti sconosciuti che si sarebbero poi allontanati, provocando una situazione di emergenza e il ferimento di alcuni migranti. Le autorita’, secondo l’organizzazione, sarebbero state informate non appena la situazione e’ stata messa sotto controllo. “Il blocco della Humanity 2 a Lampedusa e’ una mossa politicamente motivata volta a ostacolare le operazioni di ricerca e soccorso”, afferma Ikram Jarmouni, componente dell’equipaggio. Sos Humanity sostiene di avere agito nel rispetto del diritto internazionale e ha annunciato che impugnera’ il provvedimento.