Lampedusa

Migranti, in 78 sbarcano a Lampedusa

Per la tarda mattinata e' stato disposto il trasferimento, con il traghetto di linea per Porto Empedocle, di 45 persone

Pubblicato 53 minuti fa
Da Redazione

Settantotto migranti, fra cui due minori, sono stati fermati dai carabinieri dopo essere riusciti ad approdare, con un barcone di 14 metri, direttamente sul molo commerciale di Lampedusa. I bengalesi, egiziani, etiopi, somali e pakistani hanno riferito di essere partiti da Abu Kammash, in Libia, domenica sera. Il gruppo e’ stato condotto all’hotspot dove, al momento, si trovano 123 ospiti. Per la tarda mattinata e’ stato disposto il trasferimento, con il traghetto di linea per Porto Empedocle, di 45 persone.

