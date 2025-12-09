Migranti, in 78 sbarcano a Lampedusa

Settantotto migranti, fra cui due minori, sono stati fermati dai carabinieri dopo essere riusciti ad approdare, con un barcone di 14 metri, direttamente sul molo commerciale di Lampedusa. I bengalesi, egiziani, etiopi, somali e pakistani hanno riferito di essere partiti da Abu Kammash, in Libia, domenica sera. Il gruppo e’ stato condotto all’hotspot dove, al momento, si trovano 123 ospiti. Per la tarda mattinata e’ stato disposto il trasferimento, con il traghetto di linea per Porto Empedocle, di 45 persone.