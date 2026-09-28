dalla Regione

Impianti sportivi, bando della Regione da 40 milioni di euro per i progetti dei Comuni

Si tratta di un’ulteriore opportunità per i territori che consentirà di migliorare la qualità della vita dei cittadini incentivando la cultura dello sport

Pubblicato 23 minuti fa
Da Redazione

Quaranta milioni di euro dalla Regione per realizzare nuovi impianti sportivi e riqualificare le strutture esistenti. L’assessorato del Turismo, dello sport e dello spettacolo ha pubblicato un avviso rivolto a Comuni, Unioni di Comuni, Liberi consorzi, Città metropolitane e associazioni o consorzi comunali della Sicilia, che potranno richiedere finanziamenti da un minimo di 500 mila euro a un massimo di 4 milioni.

«Il mio governo – sottolinea il presidente della Regione, Renato Schifani – continua a sostenere il settore dello sport. In questo caso, stiamo puntando molto sull’impiantistica per dotare i territori di strutture nuove, efficienti, adeguate sia alle normative ma anche alle crescenti necessità delle realtà sportive e utili alla crescita sociale delle comunità. Confido in una risposta pronta e sinergica da parte delle amministrazioni locali e auspico che sappiano cogliere con tempestività, attraverso valide proposte progettuali, questa straordinaria occasione».

L’intervento è sostenuto da risorse del Fondo di sviluppo e coesione (Fsc) 2021-2027, a seguito della riprogrammazione dell’Accordo per la Coesione approvata in giunta che ha comportato l’aggiornamento dell’avviso e la sua ripubblicazione.

«La riapertura del bando – dice l’assessore Elvira Amata – segna una svolta importante per il potenziamento e la modernizzazione dell’impiantistica sportiva in tutta la Sicilia. Mettiamo in campo 40 milioni di euro per dare ai Comuni un’occasione concreta: costruire nuovi spazi all’avanguardia o rigenerare quelli esistenti puntando su sicurezza, efficienza energetica e accessibilità totale. Siamo sempre più convinti che lo sport non sia solo attività fisica, ma uno straordinario motore di inclusione, salute e coesione sociale per i nostri giovani e le comunità. Si tratta di un’ulteriore opportunità per i territori che consentirà di migliorare la qualità della vita dei cittadini incentivando la cultura dello sport e confermando, ancora una volta, l’impegno e l’attenzione del governo Schifani verso un segmento così strategico».

Tra i criteri per la scelta dei progetti da finanziare ci sono la multidisciplinarietà e il carattere agonistico delle discipline praticabili, l’impiego di tecnologie per l’efficientamento energetico e la sostenibilità ambientale, la capacità di cofinanziamento dell’ente e la qualità socio-gestionale dei progetti, con particolare attenzione all’inclusione di persone con disabilità, del mondo della scuola e delle categorie vulnerabili.

Per la presentazione delle istanze sono previste due scadenze: la prima, preliminare, riguarda l’accreditamento entro il 21 novembre sulla piattaforma raggiungibile all’indirizzo https://bandofscsport.regione.sicilia.it. Successivamente si potranno presentare le istanze, una per ogni ente, sempre in modalità telematica sulla stessa piattaforma, a partire entro 90 giorni da quello successivo alla pubblicazione del bando nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana.

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