Aggredisce l’ex compagna per costringerla a non denunciarlo, arrestato

I Carabinieri della Stazione di Messina Gazzi, supportati dai militari del Nucleo Radiomobile, hanno arrestato – in flagranza differita – un messinese di 37 anni, ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti dell’ex convivente.

L’arresto è il risultato di un’attività d’indagine avviata a seguito di una richiesta, pervenuta al numero di pronto intervento 112 NUE, che segnalava una violenta aggressione in un locale pubblico cittadino.

L’esito delle indagini, sviluppate nell’immediatezza, grazie anche all’attenta analisi dei filmati dei sistemi di videosorveglianza, ha permesso di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e risalire al 37enne quale responsabile. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri infatti, l’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, avrebbe minacciato e aggredito l’ex compagna, mentre si trovava in un locale pubblico, probabilmente per costringerla a non denunciare un ulteriore episodio di violenza subìto dalla donna la sera precedente, scaturito per verosimili motivi di gelosia.

Sulla base degli elementi acquisiti, il 37enne è stato pertanto arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, ristretto presso il carcere di Messina Gazzi.

Al riguardo, è utile sottolineare l’importanza della tempestività delle denunce da parte delle vittime di ogni violenza di genere, soprattutto al fine di evitare che simili episodi possano degenerare ulteriormente.