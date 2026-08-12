Fuochi d’artificio trasportati illegalmente: scatta il sequestro

La Polizia di Stato di Catania ha effettuato un maxi sequestro di 85 chili di fuochi d’artificio, giunti in un hub di spedizione catanese senza il rispetto delle basilari condizioni di sicurezza per il trasporto di materiale esplodente.

L’intervento tempestivo della squadra artificieri della Questura di Catania è scaturito dall’allarme lanciato da uno dei dipendenti del centro di smistamento che si è accorto della presenza di alcuni prodotti esplosivi accatastati in uno scatolone semiaperto e danneggiato. In pochi istanti dalla segnalazione, la Sala Operativa ha inviato i poliziotti specializzati dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico che, nel pieno rispetto delle procedure previste in questi casi, hanno messo in sicurezza l’area per poi avviare i rilievi, aprendo gli scatoloni e trovando al loro interno 450 fuochi d’artificio di varie dimensioni, innescati con accenditori elettrici.

I poliziotti della squadra artificieri, continuamente impegnati in attività di formazione, addestramento e simulazioni di vario tipo, hanno appurato la pericolosità del materiale esplodente, soprattutto per l’assenza del rispetto delle procedure di sicurezza previste dalla legge dal momento che i fuochi d’artificio erano custoditi senza alcuna cura, determinando un elevato rischio per l’incolumità degli ignari corrieri nelle fasi di trasporto, con pericoli connessi ad una possibile modifica dei tempi di accensione visto che i fuochi non possono essere trasportati unitamente agli accenditori.

Tutto il materiale pirotecnico è stato sequestrato e, al termine delle operazioni di recupero nell’hub, è stato distrutto, come disposto dalla Procura della Repubblica.

Sono in corso le indagini per risalire agli effettivi mittenti e destinatari dei pacchi, risultati da un primo accertamento essere indicati come fittizi sui colli trasportati.

L’azione incisiva dei poliziotti specializzati della Questura ha scongiurato rischi potenzialmente elevati sia per il personale dell’hub sia per i cittadini, nelle successive fasi di consegna degli scatoloni. Nelle ultime settimane, come disposto dal Questore di Catania, sono stati rafforzati in città, come in provincia, i servizi di prevenzione, monitoraggio e controllo della Polizia di Stato per contrastare la vendita abusiva di prodotti esplodenti artigianali in occasione del prossimo ferragosto, a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, a cominciare dai più giovani che, ignari della pericolosità del maneggio di artifizi pirotecnici, si espongono a concreti rischi per la loro incolumità.