Autoerotismo in un pub davanti a minorenni, 48enne arrestato per atti osceni

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Corleone hanno arrestato un uomo di 48 anni, già noto alle forze di polizia, accusato di atti osceni in luogo pubblico con l’aggravante della presenza di minori. Determinante per il tempestivo esito dell’operazione è stata la stretta sinergia e la collaborazione tra la cittadinanza e l’Arma. Nello specifico, il titolare di un pub della zona ha contattato il militare di servizio alla caserma segnalando la presenza, all’interno del proprio esercizio commerciale, di un soggetto sorpreso poco prima da tre ragazze mentre compiva atti autoerotici.

Il militare ha prontamente comunicato all’equipaggio della Radiomobile in servizio di pronto intervento, la descrizione dell’uomo che, è stato colto nella piena flagranza del reato. L’indagato, nonostante la presenza all’interno del locale di numerosi avventori tra i quali diversi adolescenti e bambini, ha continuato indisturbato nelle proprie condotte illecite. I militari hanno quindi bloccato il 48enne ponendo fine alla situazione di forte disagio e pericolo per la pubblica decenza. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto eseguito dai Carabinieri, applicando nei confronti del 48enne la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.