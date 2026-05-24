Perde la vita mentre gioca a padel: inutili soccorsi

E’ stato colto da un improvviso malore mentre si trovava al Mediterraneo Padel Club di via Imperatore Federico. La vittima è Daniele Chiarelli, 71anni, stimato dipendente dell’Autorità Portuale di Palermo. Il pensionato stava trascorrendo la mattinata nella struttura sportiva quando all’improvviso si è accasciato a terra ed è morto. Inutili i soccorritori del 118, giunti sul posto insieme agli agenti di polizia. Le cause del decesso sono ancora da accertare. La notizia ha suscitato profondo cordoglio tra quanti lo conoscevano.