Palermo

Polizia penitenziaria sequestra droga e 10 cellulari all’Ucciardone

Dieci telefonini e 350 grammi di droga tra cocaina, hashish e crack sono stati sequestrati dalla polizia penitenziaria durante un'ispezione

Pubblicato 53 minuti fa
Da Redazione

Dieci telefonini e 350 grammi di droga tra cocaina, hashish e crack sono stati sequestrati dalla polizia penitenziaria durante un’ispezione, eseguita con 80 agenti, nelle celle della settima sezione del carcere Ucciardone di Palermo dove ci sono 140 detenuti. A coordinare l’intervento il dirigente del corpo Francesco Cerami.

Nei giorni scorsi nel balcone di una donna che vive nei pressi del carcere borbonico è stato trovato un drone nel balcone che trasportava droga che era destinata all’interno del carcere Ucciardone. “Nonostante la mancanza di circa 80 agenti di polizia penitenziaria – dice Gioacchino Veneziano della Uilpa – uomini e donne in servizio nelle carceri continuano a svolgere il loro lavoro con dedizione anche mettendo a segno interventi importanti come quello nel carcere palermitano”.

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