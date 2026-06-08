Dino Alonge: “Qualcosa non ha funzionato. Sarò consigliere comunale di opposizione”





“Il dato oggettivo al primo turno c’è: il 73% dei voti al centrodestra, io oggi ancora credo di non essere arrivato al 30. Quindi di certo qualcosa non ha funzionato”.

Dino Alonge la prende con sportività ma lascia intendere che questa pesantissima sconfitta per chi, sulla carta, era dato per il candidato privilegiato già dal primo turno, non potrà che portare ad un necessario momento di analisi politica che, probabilmente, non sarà lui a fare.

“Non c’è rammarico da parte mia – aggiunge – io ho dato tutto in questi quasi 60 giorni, ed essendo sportivo io accetto serenamente la sconfitta e faccio gli auguri al mio avversario. Speriamo che tutto proceda nell’interesse della città: è stato sempre questo il mio obiettivo e se la città si è espressa per Sodano, prendiamo atto e quindi si guarda al futuro con una opposizione costruttiva”.

Alonge ha anticipato che prenderà lo scranno da consigliere che spetta appunto al sindaco sconfitto. “Di certo – ha detto – non ritorno a fare solo l’avvocato. Posso permettermi di fare il consigliere d’opposizione nell’interesse della città, cercando di dare una mano agli agrigentini” e cercare sempre di attuare quella che era la mia… è stato il leitmotiv della mia campagna elettorale, cioè quello di invertire la rotta di questa città. “.

Sull’ipotesi di una convergenza con il resto del centrodestra, cioè Lega e DC che al primo turno hanno sostenuto Luigi Gentile, Alonge è possibilista: “Non lo so, vedremo”.