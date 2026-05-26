Elezioni, ecco i sindaci eletti nell’agrigentino tra riconferme e nuovi volti

Le urne nella provincia di Agrigento si sono chiuse alle 15 del 25 maggio. Nove comuni chiamati al voto; oltre Agrigento ci sono Camastra, Cammarata, Casteltermini, Raffadali, Ribera, Sambuca di Sicilia, Siculiana, Villafranca Sicula.

Riconfermati i sindaci Dario Gaglio a Camastra, Giuseppe Mangiapane a Cammarata, Gioacchino Nicastro a Casteltermini, e Peppe Zambito a Siculiana. A Ribera rieletto sindaco Carmelo Pace, a Raffadali Ida Cuffaro, a Sambuca di Sicilia Giovanna Casà e a Villafranca Sicula Rosario Sortino.

I DATI COMUNE PER COMUNE

CAMASTRA alle 15 su 2.727 elettori hanno votato 1.314 pari al 48,18%. I candidati sono Dario Gaglio e Gera Bellomo. Con il 64,84% dei voti Dario Gaglio è sindaco di Camastra, in provincia di Agrigento. Gera Bellomo ha ottenuto il 35,16%

CAMMARATA Giuseppe Mangiapane ha vinto con 2.467 voti e il 60,73% delle preferenze. A Giuliano Traina è andato il 39,27% delle preferenze. All’affluenza è stata del 77,39%; sono andati a votare 4.138 su 5.347 elettori.

CASTELTERMINI su 12.201elettori hanno votato in 4.958 cittadini pari al 40,64%. L’uscente sindaco Gioacchino Nicastro è stato riconfermato con 1.852 pari al 37,66% seguito da Pasquale Mancuso con 1.513(31,9%) e poi Costantino Ripepe 1.471 (30,42%).

RAFFADALI su 12 sezioni scrutinate 12 sezioni: Ida Cuffaro è sindaco con 5.418pari al 75,70%, Sabrina Mangione ha ottenuto 1.688 e Francesco Milisenda 51 voti. Hanno votato 7.284 pari al 53,00% su 13.744.

RIBERA si sfidano in quattro: Carmelo Pace, Eunice Palminteri, Maria Rosaria Provenzano e Riccardo Romano. Il parlamentare regionale, Pace, ha conquistato la vittoria al primo turno con 6.339 il 54,92% dei consensi, superando nettamente la principale avversaria, Maria Rosaria Provenzano 4.113, ferma al 35,63%. Molto più distanti gli altri due candidati, Palminteri 648voti e Romano 442. Hanno votato 11.780 cioè il 59,12%.

SAMBUCA DI SICILIA dove sono andati a votare il 67,28%. Con 2.092 la candidata sindaca Giovanna Casà è il nuovo sindaco. Lo sfidante Sario Arbisi ha ottenuto 1.544.

SICULIANA hanno votato il 47,18%. In campo Santo Lucia e Peppe Zambito, quest’ultimo con 1.982 voti pari al 69,76% è stato confermato sindaco. Lo sfidante si è invece fermato a 859 cioè il 30,24%

VILLAFRANCA SICULA l’affluenza è stata del 66,50%. Con la differenza di 30 voti Rosario Sortino (460 voti) diventa sindaco avendo la meglio su Domenico Balsamo che ha ottenuto 430.