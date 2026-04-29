Elezioni a Siculiana, ecco i candidati consiglieri che sostengono Peppe Zambito

Anche il primo cittadino uscente Peppe Zambito ha presentato la lista elettorale a suo sostegno nella corsa a sindaco a Siculiana. La lista si chiama “Orizzonte comune” e sono 12 gli aspiranti consiglieri comunali. Zambito ha anche designato tre assessori: si tratta della psicologa Angela Indelicato, dell’impiegato Antonino Vaccarella e della docente Mariachiara Mulè.

Ecco, invece, i 12 candidati al Consiglio comunale che lo sostengono: Giacomo (detto Maestro) Consolo, Antonino (detto Tonino) Di Giovanna, Nicoletta Gagliano, Doria Chiara Isernia, Antonino (detto Toni) Licata, Pasquale (detto Gemellino) Lo Giudice, Alessia (detta Alessandra) Palermo, Salvatore (detto Totò) Palilla, Letizia Puccio Rizzo, Denise (detta Deni) Russo, Vito Domenico Salvaggio e Rosaria (detta Sara) Zuppardo.