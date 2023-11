Lago Arancio, Di Mauro: “progetto per evitare la chiusura”

“E’ stata approvata la convenzione tra Arpa e Asp di Agrigento per lo svolgimento delle attività di controllo delle acque del lago Arancio di Sambuca in modo da scongiurarne lo stop al prelievo dell’acqua per uso irriguo”. A renderlo noto è l’assessore e coordinatore Mpa di Agrigento, on. Roberto Di Mauro.“L’invaso – spiega Roberto Di Mauro – è stato inserito in un programma di iniziative per lo sbancamento parziale e la messa in sicurezza dei dispositivi di scarica. Il documento di studio di fattibilità del progetto è stato presentato entro il 30 ottobre al ministero delle infrastrutture per un valore di 8.473.832 euro”.