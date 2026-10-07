Regione, Schifani convoca la giunta per domani: possibili dimissioni

Giunta regionale siciliana convocata per le 11 di domani mattina a Palazzo d’Orleans di Palermo, sede della presidenza della Regione. La comunicazione, secondo quanto si apprende, è stata data dal governatore Renato Schifani agli assessori nella chat ufficiale del governo. Schifani da ieri è in fase di valutazione rispetto alla sua permanenza alla guida della Sicilia.All’ordine del giorno della giunta vi sono i “provvedimenti più urgenti”. La riunione del governo potrebbe essere l’occasione per comunicare agli assessori le proprie dimissioni.

Il commissario di Forza Italia in Sicilia, Nino Minardo fa sapere di aver “proposto per i prossimi giorni un incontro a Roma alla presenza del segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani e del presidente della Regione siciliana Renato Schifani. Insieme stabiliremo il percorso politico”.

A imprimere una accelerazione improvvisa sul tavolo ‘azzurro’ sono state le dichiarazioni rilasciate ieri all’Italpress proprio da Minardo che riferendosi all’inchiesta giudiziaria che ha travolto l’ex consulente giuridico del presidente, Gaetano Armao, aveva ribadito la necessità di un “cambiamento politico” sollecitando un “surplus di responsabilità” e un “atto di generosità”. Parole interpretate come un affondo diretto nei confronti di Schifani, che dopo una “riflessione” durata alcune ore aveva dettato una nota secca alle agenzie: “Prendo atto delle dichiarazioni dell’onorevole Minardo. In queste ore sto valutando, con senso di responsabilità, le decisioni da assumere, che comunicherò a breve”.