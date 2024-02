Licata, in auto con 1.2 chili di cocaina: il marito ai domiciliari, scarcerata la moglie 

Il gip del tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo, ha convalidato il provvedimento di arresto nei confronti di Salvatore Di Blasi, 42 anni, e di Adriana Maria Albo, 38 anni, fermati negli scorsi giorni dalla Squadra mobile mentre viaggiavano a bordo di un’auto in possesso di 1.2 chili di cocaina. Il giudice ha disposto per l’uomo la misura cautelare dei domiciliari mentre la donna è stata rimessa in libertà senza l’applicazione di alcuna misura.

Questo anche alla luce degli interrogatori di garanzia in cui l’indagato ha parzialmente ammesso i fatti “scagionando” così la compagna. Il blitz è scattato a Licata negli scorsi giorni. I poliziotti del locale commissariato, unitamente agli agenti della Squadra mobile, hanno fermato l’auto con a bordo la coppia. Un più accurato controllo, con conseguente perquisizione, ha permesso di rinvenire un panetto di cocaina dal peso complessivo di oltre 1 chilo.