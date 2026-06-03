Il Presidente Schifani a Sciacca: “sono convinto che le terme debbano tornare a risplendere”

Il presidente della regione Siciliana nella giornata del 2 giugno, Festa della Repubblica, ha deciso di visitare la città di Sciacca, le terme, e per incontrare cittadini, ascoltare le loro aspettative e confrontarsi direttamente con chi vive questo territorio ogni giorno.

“Sciacca, scrive il governatore siciliano, un territorio ricco di gioielli abbandonati e bellezze naturali. Ho rivisitato tutti i luoghi e sono convinto che le sue terme debbano tornare a risplendere. Chiuse ormai da oltre un decennio ma sulla quale il governo ha creduto lavorato tanto, programmato e finanziato un nuovo modello di gestione per il suo rilancio e riapertura. Ho parlato con i cittadini, credo che il dialogo costante con le comunità è fondamentale per costruire scelte concrete e condivise”.