dalla Regione

Il Presidente Schifani a Sciacca: “sono convinto che le terme debbano tornare a risplendere”

Il governatore ha avuto modo anche di incontrare i cittadini e ascoltare le loro aspettative

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Il presidente della regione Siciliana nella giornata del 2 giugno, Festa della Repubblica, ha deciso di visitare la città di Sciacca, le terme, e per incontrare cittadini, ascoltare le loro aspettative e confrontarsi direttamente con chi vive questo territorio ogni giorno.

“Sciacca, scrive il governatore siciliano, un territorio ricco di gioielli abbandonati e bellezze naturali. Ho rivisitato tutti i luoghi e sono convinto che le sue terme debbano tornare a risplendere. Chiuse ormai da oltre un decennio ma sulla quale il governo ha creduto lavorato tanto, programmato e finanziato un nuovo modello di gestione per il suo rilancio e riapertura. Ho parlato con i cittadini, credo che il dialogo costante con le comunità è fondamentale per costruire scelte concrete e condivise”.

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