Messina

Crollo della palazzina a Messina, si scava ancora tra le macerie alla ricerca degli ultimi due dispersi

Restano ancora dispersi Santino Magazzù e il collaboratore domestico Lhairu Warnakulasuriya

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

MESSINA (ITALPRESS) – Proseguono senza sosta le operazioni di ricerca tra le macerie della palazzina crollata lo scorso 30 luglio nel villaggio di Pistunina, a Messina. Dopo il recupero del corpo di Sara Leone, quarta vittima della tragedia, restano ancora dispersi Santino Magazzù e il collaboratore domestico Lhairu Warnakulasuriya.

I Vigili del Fuoco continuano a scavare nella speranza di individuare le ultime due persone ancora sotto i detriti. Sul fronte dell’inchiesta, sabato 8 agosto, al Tribunale di Messina, sarà conferito l’incarico ai consulenti che dovranno eseguire le autopsie sulle vittime e gli accertamenti tecnici necessari a ricostruire le cause del crollo. Le perizie rappresentano uno dei passaggi chiave dell’indagine coordinata dalla Procura per accertare eventuali responsabilità nella tragedia.

– Foto xr6/Italpress –

(ITALPRESS).

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