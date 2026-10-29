Catania

Incendio in un edificio nel Catanese, due persone intossicate dal fumo

In corso gli accertamenti per capire le cause del rogo

Pubblicato 39 minuti fa
Da Redazione

ACI CATENA (CATANIA) (ITALPRESS) – Incendio in un edificio di cinque piani in via Leonardi 18, ad Aci Catena, nel Catanese. Le fiamme si sono sviluppate al secondo piano dello stabile. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catania, che hanno soccorso ed evacuato le persone presenti, spento l’incendio e messo in sicurezza alcune bombole di gas.

Due persone, che avrebbero inalato del fumo, sono state prese in carico dal personale sanitario del 118. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento. Presenti sul posto anche i Carabinieri e agenti della Polizia Locale.

-Foto di repertorio Vigili del Fuoco-
(ITALPRESS).

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