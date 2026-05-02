Frana di Niscemi, la strada degli scrittori dona 300 volumi alla biblioteca

A Niscemi in arrivo una montagna di libri. La

Strada degli Scrittori dona 300 volumi alla biblioteca del liceo scientifico “Leonardo da Vinci”.

Mercoledì 6 maggio la cerimonia e la premiazione degli studenti che hanno partecipato al concorso “La città del futuro che immagino”.

La ricostruzione di Niscemi, dopo la frana che ha devastato il paese del nisseno nel gennaio scorso, passa anche attraverso la cultura e i libri.Insieme ai primi interventi infrastrutturali per realizzare le case da destinare agli sfollati e per la salvaguardia del territorio colpito dal dissesto idrogeologico sono in arrivo anche centinaia di libri e una serie di iniziative

promosse dalla “Strada degli scrittori” e dagli “Olmi”, il progetto lanciato dalla scrittrice Stefania Auci per il recupero dei preziosi volumi della biblioteca privata

di Angelo Marsiano, lo storico di Niscemi che diede un contributo fondamentale per l’istituzione della Biblioteca comunale intitolata a Mario Gori. Un appello raccolto da decine di intellettuali, artisti e giornalisti che si sono mobilitati per salvare le due

biblioteche e per proporre Niscemi a Capitale della Cultura.

La prima di queste iniziative si svolgerà mercoledì 6 maggio a Niscemi, alle ore 10:30. Il direttore della “Strada degli Scrittori” Felice Cavallaro consegnerà alla preside del liceo scientifico “Leonardo Da Vinci”,

Viviana Morello, 300 libri, fra saggi e romanzi,

destinati alla biblioteca dell’istituto e ai giovani di niecemi. Si tratta di una prima donazione alla quale dovrebbero seguirne altre. Nella stessa occasione saranno premiati i cinque studenti vincitori del

concorso destinato agli allievi delle ultime classi che si sono cimentati sul tema “Niscemi, la città del futuro

che immagino” e che parteciperanno al decimo “Master di scrittura” organizzato ad Agrigento, dal 25 al 30 maggio, sul tema “Le parole dell’immagine. Da Minneapolis a Niscemi” ( info: https://www.stradadegliscrittori.com/master-di-scrittura-2026-le-parole-dellimmagine/ ).

“Un modo per aiutare

un’intera comunità a tornare a credere in sé stessa” commenta la presidente della giuria Stefania Auci. “Non so quanti mattoni occorreranno per arginare la frana di Niscemi, ma so che su questo paese metafora del disastro politico sta arrivando come barriera e speranza del futuro una montagna di libri” chiosa l’ideatore della “Strada degli Scrittori” Felice Cavallaro.