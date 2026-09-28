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Autotrasportatori annunciano lo sciopero in Sicilia: ecco quando

Lo annuncia il coordinatore del Comitato Autrasportatori siciliani, Salvatore Bella.

Pubblicato 28 minuti fa
Da Redazione

Dalle 00.01 di venerdì 16 ottobre fino alla mezzanotte di martedì 20 ottobre proclamato il fermo dell’autotrasporto in Sicilia. Lo annuncia il coordinatore del Comitato Autrasportatori siciliani, Salvatore Bella.
“Dobbiamo purtroppo prendere atto che gli impegni assunti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in occasione dell’incontro dello scorso aprile sono stati disattesi – sottolinea Bella in una nota -. In particolare non si è provveduto al pagamento della prima annualità del Sea Modal Shift (per alcune imprese il primo pagamento, per altre il saldo) che doveva avvenire entro giugno e alla mancanza di soluzioni adeguate per contrastare il costante aumento del gasolio, oggi oltre 2,40 euro/litro. Il Comitato ha pertanto deliberato il fermo dei servizi di trasporto – programmato dalle ore 00.01 di venerdì 16/10/2026 alle ore 24.00 di martedì 20/10/2026. Le modalità attuative non prevedono manifestazioni o presidi; rimarremo fermi nei nostri piazzali e non ritireremo i semirimorchi dai porti”.

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