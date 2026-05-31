Akragas in Eccellenza: battuto il Valderice 1-0, decisivo Fragapane

L’Akragas conquista la promozione in Eccellenza battendo il Valderice per 1-0 nella finale play off del campionato di Promozione. A decidere l’incontro è la rete di Fragapane al 24’ del primo tempo.

LA CRONACA

Partenza aggressiva dei biancazzurri, subito padroni del campo. Al 4’ Llama sfiora l’incrocio dei pali su calcio di punizione da posizione favorevole. Poco dopo, al 12’, King impegna dalla distanza il portiere avversario Jaber Keba.

Il gol che decide la partita arriva al 24’: Fragapane sfrutta al meglio un calcio d’angolo battuto da Llama, approfittando di un’incertezza in uscita di Keba, fino a quel momento protagonista tra i pali.

Fino al 35’ l’Akragas controlla il match senza difficoltà, mentre nel finale di tempo il Valderice prova ad affacciarsi in avanti senza creare reali pericoli per Manna.

Nella ripresa la gara si accende. Al 17’ Lopez ha una grande occasione per il raddoppio ma conclude fuori da ottima posizione. Tre minuti dopo risponde il Valderice con Forconi, che di testa non trova lo specchio della porta sul cross di Iraci.

Il match diventa più vivace: Marrone spreca una clamorosa occasione, mentre al 24’ Di Pasquale impegna Manna con un tiro dalla distanza, deviato in angolo.

Nel finale cresce la pressione del Valderice alla ricerca del pareggio, ma la difesa biancazzurra regge senza concedere spazi, proteggendo il prezioso vantaggio.

Al triplice fischio esplode la gioia dei tifosi: l’Akragas conquista l’Eccellenza al termine di una stagione combattuta e di una finale gestita con determinazione e solidità.

IL TABELLINO

Valderice Calcio 2013 – Akragas SLP 0 – 1

MARCATORI: 24′ pt M. Fragapane (A)

VALDERICE CALCIO 2013 (4-3-3): K. Jaber, P. Benivegna, A. Novara, N. Sekkoum, E. Baiata, E. Nigro, B. Iraci, F. Forconi (27′ st, Elamraoui), E. Diop, A. Badji, L. Di Pasquale

A disposizione: G. Giacalone, D. Di Discordia, G. Cicala, M. Rizzo, S. Sekkoum, F. Morana, F. Samannà, D. Di Girolamo

All: Chianetta Ignazio

AKRAGAS SLP (4-3-3): F. Manna, S. Cammilleri, M. Fragapane, C. King, A. Cipolla, M. Vizzini, C. Casucci (15′ st Scribani), N. Gatto, M. Marrone (33′ st Tripoli), C. Llama, I. Ten Lopez

A disposizione: D. Cagnina, G. Tavella, A. Messina, A. Ferotti, E. Di Mora, D. Rizzo, E. Unniemi.

All: Catania Sebastiano

AMMONITI: 4′ st N. Sekkoum (V), 13′ st A. Badji (V), 21′ st F. Manna (A), 9′ st C. Casucci (A), 10′ st N. Gatto (A), 24′ pt M. Marrone (A)

ARBITRO: D. Mastrosimone

ASSISTENTI: S. Priolo, N. Conticello