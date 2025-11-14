Calcio

Akragas–Scicli si gioca ad Aragona, i biancazzurri trovano casa al “Totò Russo”

La scelta si è resa necessaria per consentire il regolare proseguimento dei lavori di ammodernamento ed efficientamento energetico dello Stadio Esseneto

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

L’Akragas comunica che la gara di campionato contro lo Scicli, in programma domenica 16 novembre, si disputerà allo Stadio Comunale “Totò Russo” di Aragona.

La scelta si è resa necessaria per consentire il regolare proseguimento dei lavori di ammodernamento ed efficientamento energetico dello Stadio Esseneto, attualmente interessato da interventi tecnici che richiedono il completo stop delle attività sportive. Aragona diventa così, in via temporanea, la nuova casa dei biancazzurri, che potranno continuare il proprio percorso in campionato senza interruzioni e con un impianto pienamente operativo.

La società, inoltre, ha chiesto e ottenuto dalla LND il posticipo del calcio d’inizio alle ore 15:00, una scelta pensata per favorire i sostenitori, garantendo maggiore comodità negli spostamenti e un accesso più agevole allo stadio. L’Akragas ringrazia il Comune di Aragona e tutte le istituzioni coinvolte per la collaborazione e invita i tifosi a sostenere la squadra anche in questa nuova, seppur temporanea, cornice.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1

Continua a sfogliare

Le pagine successive sono oscurate: acquista il numero completo per leggere tutto il settimanale.

banner omnia congress

Ultime Notizie

Lampedusa

Peschereccio tunisino sorpreso a pescare in acque italiane: denunciato comandante
Agrigento

Poste Italiane a supporto della Colletta alimentare anche in provincia di Agrigento
Apertura

Ventitreenne trovata morta in casa, disposta l’autopsia
Montevago

Montevago, alunni protagonisti della raccolta delle olive: olio donato alla mensa scolastica
Messina

Viola il divieto di avvicinamento alla persona offesa, arrestato in flagranza 54enne
Agrigento

Confcommercio lancia “Impresa Cultura Agrigento