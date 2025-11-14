Akragas–Scicli si gioca ad Aragona, i biancazzurri trovano casa al “Totò Russo”

L’Akragas comunica che la gara di campionato contro lo Scicli, in programma domenica 16 novembre, si disputerà allo Stadio Comunale “Totò Russo” di Aragona.

La scelta si è resa necessaria per consentire il regolare proseguimento dei lavori di ammodernamento ed efficientamento energetico dello Stadio Esseneto, attualmente interessato da interventi tecnici che richiedono il completo stop delle attività sportive. Aragona diventa così, in via temporanea, la nuova casa dei biancazzurri, che potranno continuare il proprio percorso in campionato senza interruzioni e con un impianto pienamente operativo.

La società, inoltre, ha chiesto e ottenuto dalla LND il posticipo del calcio d’inizio alle ore 15:00, una scelta pensata per favorire i sostenitori, garantendo maggiore comodità negli spostamenti e un accesso più agevole allo stadio. L’Akragas ringrazia il Comune di Aragona e tutte le istituzioni coinvolte per la collaborazione e invita i tifosi a sostenere la squadra anche in questa nuova, seppur temporanea, cornice.