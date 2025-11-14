Armi e munizioni in una busta di plastica, denunciati due fratelli

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno denunciato in stato di libertà due fratelli di 62 e 59 anni, entrambi residenti a San Gregorio di Catania, ritenuti responsabili – in concorso – dei reati di omessa denuncia e omessa custodia di armi nonché di detenzione illegale di armi e munizionamento.

Nel corso di un servizio di controllo del territorio, svolto con auto “civette” nel quartiere San Cristoforo di Catania, i militari dell’Arma hanno notato, in via Molo di Levante, una busta in plastica appoggiata sul davanzale di una finestra di un’abitazione disabitata.

Insospettiti, i Carabinieri hanno proceduto a una verifica e, pertanto, si sono avvicinati con calma al rudere.

Presa la busta, i Carabinieri hanno trovato all’interno una pistola cal. 7,65 marca Beretta con caricatore e 6 cartucce, nonché 400 proiettili di vario calibro, 7,65 mm e .38 special.Immediati sono scattati gli accertamenti per risalire alla proprietà originaria dell’arma, risultata intestata a un congiunto dei due uomini, deceduto da tempo, e mai denunciata da questi ultimi dopo la successione. Sulla base degli elementi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, i due fratelli sono stati denunciati mentre il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Catania, che valuterà eventuali ulteriori provvedimenti.