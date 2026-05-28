Palma di Montechiaro

Bruciata l’auto di un cuoco a Palma di Montechiaro, indagini 

Nei pressi del luogo dell’incendio sono state rinvenute tracce di liquido infiammabile. Al via le indagini dei carabinieri

Pubblicato 9 ore fa
Da Redazione

Non ci sono dubbi sulla natura dolosa dell’incendio che, la scorsa notte, ha danneggiato la Fiat Panda di un cuoco quarantenne a Palma di Montechiaro. A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona che, notando fuoco e fumo, hanno chiamato il numero unico di emergenza.

Anche il proprietario dell’auto è sceso in strada cercando di spegnere il rogo con mezzi di fortuna. Poco dopo, invece, sono arrivati i vigili del fuoco a completare l’opera e mettere in sicurezza l’area. Nei pressi del luogo dell’incendio sono state rinvenute tracce di liquido infiammabile. La procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta per danneggiamento a seguito di incendio. Al via le indagini dei carabinieri. 

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