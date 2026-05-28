Bruciata l’auto di un cuoco a Palma di Montechiaro, indagini
Nei pressi del luogo dell’incendio sono state rinvenute tracce di liquido infiammabile. Al via le indagini dei carabinieri
Non ci sono dubbi sulla natura dolosa dell’incendio che, la scorsa notte, ha danneggiato la Fiat Panda di un cuoco quarantenne a Palma di Montechiaro. A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona che, notando fuoco e fumo, hanno chiamato il numero unico di emergenza.
Anche il proprietario dell’auto è sceso in strada cercando di spegnere il rogo con mezzi di fortuna. Poco dopo, invece, sono arrivati i vigili del fuoco a completare l’opera e mettere in sicurezza l’area. Nei pressi del luogo dell’incendio sono state rinvenute tracce di liquido infiammabile. La procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta per danneggiamento a seguito di incendio. Al via le indagini dei carabinieri.