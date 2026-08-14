Bruciata l’auto di un pensionato, trovate tracce di liquido infiammabile 

Non ci sono dubbi sulla natura dolosa dell’incendio che ha distrutto l’automobile di un pensionato 68enne a Licata. Il rogo è avvenuto in una traversa di corso Serrovira. Qualcuno ha cosparso il veicolo con del liquido infiammabile appiccando poi il fuoco.

Le tracce sono state rinvenute dai vigili del fuoco che, dopo la segnalazione, sono intervenuti sul posto per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Al via le indagini dei carabinieri per risalire all’autore del gesto. La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta per danneggiamento a seguito di incendio.