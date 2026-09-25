Bruciato un Piaggio Porter di un operaio, trovata bottiglia con liquido infiammabile 

Una bottiglietta con del liquido infiammabile trovata a poca distanza dal luogo del rogo. Non ci sarebbero dubbi sulla natura dolosa di un incendio che ha danneggiato un Piaggio Porter di proprietà di un operaio di 45 anni. È accaduto a Sciacca. Il veicolo commerciale era parcheggiato nei pressi di via Morandi quando alcuni residenti della zona hanno lanciato l’allarme dopo aver visto fiamme e fumo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area, e i carabinieri che hanno avviato le indagini. Sul luogo è stata rinvenuta la bottiglietta con tracce di liquido infiammabile. Un aiuto agli investigatori potrebbe arrivare dalla presenza di telecamere.