Bruciato un Piaggio Porter di un operaio, trovata bottiglia con liquido infiammabile
Il veicolo commerciale era parcheggiato nei pressi di via Morandi quando alcuni residenti della zona hanno lanciato l’allarme dopo aver visto fiamme e fumo
Una bottiglietta con del liquido infiammabile trovata a poca distanza dal luogo del rogo. Non ci sarebbero dubbi sulla natura dolosa di un incendio che ha danneggiato un Piaggio Porter di proprietà di un operaio di 45 anni. È accaduto a Sciacca. Il veicolo commerciale era parcheggiato nei pressi di via Morandi quando alcuni residenti della zona hanno lanciato l’allarme dopo aver visto fiamme e fumo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area, e i carabinieri che hanno avviato le indagini. Sul luogo è stata rinvenuta la bottiglietta con tracce di liquido infiammabile. Un aiuto agli investigatori potrebbe arrivare dalla presenza di telecamere.