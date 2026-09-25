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Bruciato un Piaggio Porter di un operaio, trovata bottiglia con liquido infiammabile 

Il veicolo commerciale era parcheggiato nei pressi di via Morandi quando alcuni residenti della zona hanno lanciato l’allarme dopo aver visto fiamme e fumo

Pubblicato 10 ore fa
Da Redazione

Una bottiglietta con del liquido infiammabile trovata a poca distanza dal luogo del rogo. Non ci sarebbero dubbi sulla natura dolosa di un incendio che ha danneggiato un Piaggio Porter di proprietà di un operaio di 45 anni. È accaduto a Sciacca. Il veicolo commerciale era parcheggiato nei pressi di via Morandi quando alcuni residenti della zona hanno lanciato l’allarme dopo aver visto fiamme e fumo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area, e i carabinieri che hanno avviato le indagini. Sul luogo è stata rinvenuta la bottiglietta con tracce di liquido infiammabile. Un aiuto agli investigatori potrebbe arrivare dalla presenza di telecamere.

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