Agrigento

Caro carburanti, agricoltori sul piede di guerra: sit-in domani sulla Agrigento-Palermo

I vertici dell'associazione denunciano il silenzio e il totale disinteresse manifestato dalle istituzioni e dalla Regione

Pubblicato 33 minuti fa
Da Redazione

Gli agricoltori siciliani tornano sul piede di guerra e annunciano una mobilitazione con i trattori lungo la statale Agrigento-Palermo, al bivio di Bolognetta. L’associazione Agrisat, guidata da Franco Calderone e dal membro del direttivo provinciale di Agrigento Salvatore Petrotto, ha ufficializzato il sit-in di protesta che si terrà domani.
La manifestazione con i mezzi agricoli è stata indetta per contestare la morsa insostenibile del caro carburanti che sta mettendo in ginocchio il comparto, con il prezzo del diesel giunto a 2,20-2,40 euro al litro. I vertici dell’associazione denunciano il silenzio e il totale disinteresse manifestato dalle istituzioni e dalla Regione Siciliana di fronte alle continue richieste di aiuti e sostegni per il settore. Alla protesta confluiranno in massa anche i produttori agricoli del territorio agrigentino

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