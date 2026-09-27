Caro carburanti, agricoltori sul piede di guerra: sit-in domani sulla Agrigento-Palermo

Gli agricoltori siciliani tornano sul piede di guerra e annunciano una mobilitazione con i trattori lungo la statale Agrigento-Palermo, al bivio di Bolognetta. L’associazione Agrisat, guidata da Franco Calderone e dal membro del direttivo provinciale di Agrigento Salvatore Petrotto, ha ufficializzato il sit-in di protesta che si terrà domani.

La manifestazione con i mezzi agricoli è stata indetta per contestare la morsa insostenibile del caro carburanti che sta mettendo in ginocchio il comparto, con il prezzo del diesel giunto a 2,20-2,40 euro al litro. I vertici dell’associazione denunciano il silenzio e il totale disinteresse manifestato dalle istituzioni e dalla Regione Siciliana di fronte alle continue richieste di aiuti e sostegni per il settore. Alla protesta confluiranno in massa anche i produttori agricoli del territorio agrigentino