Favara

“Bruciò gli arredi esterni di un ristorante”, arrestato Ignazio Sicilia

Il 50enne favarese deve scontare 9 mesi e 2 giorni di reclusione per una vicenda che risale al novembre 2019

Pubblicato 1 giorno fa
Da Redazione

I carabinieri della Tenenza di Favara, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo, hanno arrestato Ignazio Sicilia, 50 anni, fratello del boss Giuseppe Sicilia, ritenuto quest’ultimo a capo della famiglia mafiosa di Favara. Ignazio Sicilia deve scontare 9 mesi e 2 giorni di reclusione per una vicenda che risale al novembre 2019.

In quell’occasione venne arrestato (anche se poi il provvedimento non fu convalidato) per avere appiccato un incendio agli arredi esterni di un ristorante nella centralissima piazza Cavour, a Favara. Ignazio Sicilia, già coinvolto in passato in operazioni antimafia quali “San Calogero” e “Condor”, dopo le formalità di rito è stato accompagnato presso la sua abitazione dove sconterà il residuo di pena. 

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