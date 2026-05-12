Lotta al traffico di stupefacenti, due arresti

I Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo hanno condotto una serie di attività finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati, procedendo all’arresto di un 41enne per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e un 20enne per resistenza a un pubblico ufficiale, e guida senza patente poiché mai conseguita e denunciando a piede libero per porto di strumenti atti all’effrazione.

Nel primo episodio, i militari della Stazione Falde, durante un servizio di pattugliamento nel quartiere “Montepellegrino”, hanno sorpreso in flagranza di reato un palermitano di 41 anni, con precedenti di polizia, mentre cedeva un involucro a un minorenne sulla pubblica via. La successiva attività di ricerca ha permesso di rinvenire addosso all’uomo 200 euro in contanti, verosimilmente ritenuti provento dell’attività illecita. La perquisizione è stata estesa al domicilio del sospettato, dove i militari hanno trovato e sequestrato 80 grammi di hashish e 40 grammi di cocaina, oltre a materiale vario per il confezionamento.

Tutta la Sostanza Stupefacente sequestrata è stata inviata al Laboratorio Analisi delle Sostanze Stupefacenti (LASS) presso il Comando Provinciale per le verifiche quantitative e qualitative, mentre l’indagato, già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, è stato tradotto presso la casa circondariale “Pagliarelli”. In una diversa operazione, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palermo in via Ammiraglio Rizzo, hanno arrestato un giovane palermitano che alla guida di un’utilitaria, ha ignorato l’intimazione di fermarsi durante un posto di controllo, tentando di dileguarsi per le vie circostanti con una manovra repentina e superando due incroci ad alta velocità. Dopo un inseguimento, il conducente è stato bloccato in una strada senza uscita e dai successivi accertamenti è emerso che il ragazzo era privo di patente di guida poiché mai conseguita.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto per il giovane palermitano. Infine, in via Bonanno, i Carabinieri hanno proceduto al controllo di un 62enne palermitano trovato in possesso di 12 giraviti, un taglierino con lama aperta e un personal computer per la diagnostica dei veicoli completo di cavetteria OBD. Poiché non è stato in grado di giustificare la detenzione di tali strumenti, l’individuo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria