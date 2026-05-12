“Abbracciaa la cultura”, a Ribera la consegna dei materiali in Caa

Domani 13 maggio, nella sede dell’IPIA di Ribera, saranno consegnati i materiali comunicativi in CAA realizzati nell’ambito del progetto POC “Percorsi di orientamento” – Modulo “Bussole Vitali CAA”, promosso dall’ISS “Francesco Crispi” di Ribera, parte della “Rete di Scuole per Comunicar”. L’iniziativa rientra nel progetto “AbbracCiAA la cultura… in pratica”, finanziato all’IISS “Don Michele Arena” di Sciacca dall’Assessorato regionale all’Istruzione, con l’obiettivo di favorire l’accessibilità comunicativa nei contesti di vita, a partire da scuole e strutture sanitarie.

Il percorso ha coinvolto le alunne delle classi 3B SAS e 3 LES, guidate dalla tutor prof.ssa Maria Grazia Ragusa. Grazie al software professionale Widgit Online, le studentesse hanno acquisito competenze avanzate nella creazione di strumenti di Comunicazione Aumentativa Alternativa, pensati per supportare persone con bisogni comunicativi complessi. Le attività hanno riguardato due ambiti: estetica e presidi sanitari. Dopo visite didattiche e incontri con gli operatori del centro Estetica 2.0, sono state prodotte tabelle e strumenti in CAA dedicati ai servizi di manicure estetico e curativo.

Alla presentazione parteciperanno le alunne, la dirigente scolastica Maria Rosaria Provenzano, il direttore del Distretto sanitario di Ribera Vincenzo Asti, il direttore sanitario dell’Ospedale, il dirigente della Neuropsichiatria infantile Nicola Testone, la ginecologa Giusi Patti e la neuropsichiatra Marta Iacopelli, la cosmetologa Rossella Valenza del centro Estetica 2.0. Le studentesse illustreranno come il lavoro pomeridiano sulla CAA sia uscito dalle aule grazie al confronto con gli operatori sanitari, portando alla creazione di tabelle di comunicazione e procedure per il Consultorio e di mappe concettuali per la Neuropsichiatria infantile.

Appuntamento alle 10.30, in via G. Verga 1, Ribera e poi dal 28 al 30 maggio a Sciacca per la manifetsaizone conclusiva del progetto.