Catania

Cenere lavica dell’Etna, stop voli all’aeroporto di Catania fino alle 12 di domani

Lo rende noto la Sac, società di gestione dell'aeroporto di Catania

Pubblicato 37 minuti fa
Da Redazione
CATANIA (ITALPRESS) – La Sac, società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che, a causa dell’emissione di cenere vulcanica in atmosfera e l’attuale direzione dei venti prevalenti, è stata disposta la chiusura degli spazi corrispondenti al settore C1 e B3. Sono sospese tutte le attività di volo in arrivo e partenza fino alle 12:00 ore locali di domani domenica 27 settembre. La Sac invita i passeggeri, prima di recarsi in aeroporto, a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
Argomenti Correlati:#noindex
0 commenti
FUNZIONA
Grandangolo Settimanale N.34/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.34/2026
Pagina 1 di 14
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Agrigento

Dove sono finiti?
Apertura

Donna getta acido addosso al suo avvocato, legale finisce in terapia intensiva
Apertura

Drammatico schianto tra scooter e auto, morta ragazza di 17 anni 
Agrigento

Rifiuti, la ditta che si è aggiudicata il maxi appalto ad Agrigento finisce nel mirino della Procura: 4 indagati
di Giuseppe Castaldo

Blitz antidroga ad Aragona, 38enne fermato con un chilo di cocaina 
banner italpress istituzionale banner italpress tv