Centro scommesse “illegale” a Porto Empedocle, denunciato il gestore

Il legale rappresentante di un centro scommesse di Porto Empedocle è stato denunciato per esercizio abusivo di attività di raccolta scommesse.

È avvenuto al termine di una ispezione eseguita dal personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Durante l’accertamento, infatti, è emerso che il gestore del centro scommesse non era in possesso della necessaria licenza del questore. Per questo motivo è stato deferito all’autorità giudiziaria.