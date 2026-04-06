Porto Empedocle

Centro scommesse “illegale” a Porto Empedocle, denunciato il gestore

Il legale rappresentante di un centro scommesse di Porto Empedocle è stato denunciato per esercizio abusivo di attività di raccolta scommesse

Pubblicato 24 ore fa
Da Redazione

Il legale rappresentante di un centro scommesse di Porto Empedocle è stato denunciato per esercizio abusivo di attività di raccolta scommesse.

È avvenuto al termine di una ispezione eseguita dal personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Durante l’accertamento, infatti, è emerso che il gestore del centro scommesse non era in possesso della necessaria licenza del questore. Per questo motivo è stato deferito all’autorità giudiziaria. 

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