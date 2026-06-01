Licata

Colpisce il figlio in faccia con una catena, denunciato 56enne licatese 

Al figlio è stato diagnosticato un trauma allo zigomo giudicato guaribile in circa due settimane

Pubblicato 9 ore fa
Da Redazione

Litiga con il figlio e lo colpisce in pieno volto con una catena. È accaduto a Licata dove un cinquantaseienne del posto è stato denunciato per il reato di lesioni personali. Il figlio, invece, è stato trasportato all’ospedale San Giacomo d’Altopasso dove i medici gli hanno diagnosticato un trauma allo zigomo giudicato guaribile in circa due settimane.

Non è chiaro il motivo della lite tra padre e figlio, scoppiata all’interno delle mura domestiche. Gli animi si sarebbero accesi e, nel momento più concitato, il genitore ha colpito il figlio con una catena. Ad intervenire sono stati i poliziotti del commissariato di Licata. 

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