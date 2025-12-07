Controlli anti-botti, scoperto deposito con 400kg di materiale pirotecnico

Controlli anti botti del comando Provinciale Carabinieri di Catania che scovano un deposito e sequestrano 400 kg di materiale pirotecnico. Prosegue l’intensificazione dei controlli dei militari dell’Arma in vista del periodo natalizio e di fine anno, finalizzati a prevenire la detenzione, la vendita e l’uso illegale di materiale pirotecnico che ogni anno mette a repentaglio la pubblica incolumita’. In tale contesto, gli investigatori della Stazione Carabinieri di Catania Nesima, hanno condotto un’importante operazione che ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di artifici pirotecnici, pari a circa 400 chilogrammi di peso lordo, e alla denuncia di un uomo residente a Catania di 28 anni di eta’, per detenzione e vendita illegale di materiale esplodente.

Il successo dell’operazione e’ frutto di una profonda e capillare conoscenza del territorio, combinata con una mirata attivita’ di monitoraggio della rete. In particolare, i Carabinieri hanno individuato un profilo social dove l’uomo proponeva la vendita del materiale pirotecnico con varie offerte. E’ seguito un lavoro minuzioso di accertamenti incrociati tra i dati indicati sul profilo social e le banche dati a disposizione alle Forze dell’Ordine, sino a individuare con certezza l’identita’ del soggetto. Dopo aver pianificato ogni dettaglio, i militari della Stazione hanno deciso di procedere al controllo presso il domicilio e le pertinenze dell’uomo, nel quartiere Picanello. I Carabinieri, giunti sul posto, hanno notato come lo stesso, si sia mostrato da subito eccessivamente preoccupato e agitato alla loro vista, alimentando il fondato sospetto che stesse occultando qualcosa di illecito.

Gli investigatori hanno cosi’ proceduto con una perquisizione dei locali scoprendo all’interno di un locale garage in uso al soggetto, di numerose confezioni di materiale pirotecnico stoccati, in modo precario e pericoloso. L’uomo e’ stato deferito all’Autorita’ Giudiziaria poiche’ e’ risultato sprovvisto della necessaria licenza per detenere e commercializzare quantitativi cosi’ elevati. L’illecito contestato non riguarda la natura del materiale, classificato come articoli di libera vendita, ma la quantita’ rinvenuta che eccedeva ampiamente i limiti consentiti dalla normativa vigente in materia di Pubblica Sicurezza. A seguito del rinvenimento, sono intervenuti sul posto anche gli artificieri antisabotaggio del comando provinciale Carabinieri di Catania, per procedere al recupero, in sicurezza, degli esplosivi. Gli specialisti hanno subito verificato e certificato la tipologia del materiale rinvenuto, accertandone la catalogazione e la potenziale pericolosita’ connessa alla detenzione massiva in ambiente civile.