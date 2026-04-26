Funerali Gabriele Vaccaro, familiari: “No a foto e video”

Domani alle 15:30 in Chiesa Madre Favara tributerà l’ultimo abbraccio a Gabriele. I familiari hanno espressamente manifestato a Don Nino Gulli il desiderio che non vengano effettuate foto e riprese video durante la cerimonia funebre.

Lo scrive stasera https://www.siciliaonpress.com/ che aggiunge: “Domani, sarà il giorno del dolore e del silenzio per Favara. La comunità si stringerà attorno alla famiglia di Gabriele Vaccaro per l’estremo saluto, che verrà celebrato alle 15:30 nella cornice solenne della Chiesa Madre. La città, ancora profondamente scossa dalla tragedia, si prepara a un addio che promette di essere una delle manifestazioni di affetto più imponenti della sua storia recente, seguendo l’onda emotiva della fiaccolata dei giorni scorsi che ha visto migliaia e migliaia di persone illuminare le strade di Favara e di Pavia in un silenzio irreale. A testimonianza della gravità della perdita che ha colpito non solo una famiglia, ma l’intera comunità il rito funebre assumerà un carattere di eccezionale solennità: Le esequie saranno presiedute dall’arcivescovo di Agrigento, mons. Alessandro Damiano. Accanto a lui, sull’altare, saranno presenti tutti i parroci della città, uniti in un gesto di vicinanza spirituale collettiva. La cerimonia vedrà accanto al sindaco Antonio Palumbo, alla presidente del consiglio comunale Miriam Mignemi, agli assessori e consiglieri partecipazione di alte cariche istituzionali e militari: Il Prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo; il sindaco di Pavia, Michele Lissia, giunto per testimoniare il legame con la città in cui Gabriele viveva e lavorava; numerosi sindaci del territorio e le massime autorità provinciali delle Forze dell’Ordine. Prevedendo un afflusso di gran lunga superiore alla capienza della Chiesa Madre, é stata predisposta l’installazione di altoparlanti esterni per permettere a chi rimarrà in piazza di seguire integralmente la funzione. Il desiderio della famiglia: no a foto e a riprese video

Attraverso le parole dell’arciprete don Nino Gulli, la famiglia di Gabriele ha espresso un desiderio preciso che richiama al rispetto e alla sacralità del momento: che da nessuno vengano scattate foto ed effettuate riprese video (compresi gli organi dell’informazione) all’interno della Chiesa. Un invito alla sobrietà e alla preghiera, lontano dai riflettori, per tutelare un dolore che chiede dignità. Il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, ha proclamato il lutto cittadino per l’intera giornata. Le bandiere saranno a mezz’asta e le attività sono invitate a sospendere le operazioni in segno di rispetto durante lo svolgimento del rito.

Per garantire il corretto svolgimento della cerimonia e gestire l’afflusso dei partecipanti: Piazza dei Vespri rimarrà interdetta alla sosta (divieto già in vigore, ma rafforzato per l’occasione); pattuglie della Polizia Municipale presidieranno gli accessi al centro storico per regolare la circolazione e defluire il traffico pedonale”.