Canicattì

Getta quasi mezzo chilo di hashish dal balcone, 18enne arrestato a Canicattì 

Il ragazzo, secondo quanto ricostruito, avrebbe tentato di disfarsi del “fumo” lanciando 400 grammi di hashish dalla finestra per poi cercare di recuperarlo e fuggire

Pubblicato 18 ore fa
Da Redazione

I poliziotti del commissariato di Canicattì hanno arrestato un diciottenne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti, avendo il sospetto che il giovane potesse nascondere della droga, hanno eseguito una perquisizione domiciliare. Durante l’intervento il ragazzo, secondo quanto ricostruito, avrebbe tentato di disfarsi del “fumo” lanciando 400 grammi di hashish dalla finestra per poi cercare di recuperarlo e fuggire. Un piano però interrotto dalla polizia che lo ha bloccato e arrestato in flagranza. Il giudice, dopo l’udienza di convalida, ha disposto nei confronti dell’indagato la misura dell’obbligo di dimora.

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