Agrigento

I furti al Palasport e alla cittadella sanitaria, 25enne ci “ricasca” dopo tre anni: denunciato 

Il giovane è accusato di aver svuotato le macchinette al Palasport e alla Cittadella sanitaria di Agrigento. Tre anni fa era stato arrestato per furti in negozi, bar e ristoranti

Pubblicato 14 ore fa
Da Redazione

Tre anni fa era stato arrestato perchè ritenuto responsabile di una lunga lista di furti messi a segno nel centro di Agrigento tra bar, negozi e ristoranti. Il 25enne – M.F. – ci è ricascato ed è stato nuovamente denunciato per furto aggravato. A farlo sono stati gli agenti delle Volanti che, grazie alla visione delle telecamere, sono risaliti all’indagato.

Il giovane è accusato di aver svuotato i distributori di snack e bevande, portando via l’incasso, prima alla Cittadella sanitaria al Viale della Vittoria e, cinque giorni più tardi, all’interno del Palasport Nicosia di Agrigento. 

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