Palermo

Imprenditore ucciso a colpi di fucile, parenti e amici sentiti tutta la notte dai carabinieri

Un agguato, un appuntamento trappola oppure avrebbe visto qualcosa che non doveva vedere. Si scava nel contesto lavorativo dell'imprenditore

Pubblicato 6 ore fa
Da Redazione

Parenti, amici, moglie e figlio di 18 anni di Alessandro Barreca, l’imprenditore agricolo di 53 anni di Gangi, ucciso nella notte tra sabato e domenica nelle campagne al confine tra le province di Palermo ed Enna, sono stati sentiti per tutta la notte dai carabinieri. I colpi mortali lo hanno raggiunto al torace. Sono almeno tre le ipotesi degli inquirenti che indagano sull’omicidio: un agguato, un appuntamento trappola oppure avrebbe visto qualcosa che non doveva vedere. Si scava nel contesto lavorativo dell’imprenditore.

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