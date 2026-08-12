In casa con due pistole e quasi 100 munizioni in casa, arrestato 50enne a Licata 

Aveva due pistole in casa detenute illegalmente e quasi cento munizioni in parte non riconducibili alle due armi. I poliziotti del commissariato di Licata hanno arrestato C.T., cinquantenne del posto, per il resto di detenzione abusiva di armi. Gli agenti hanno eseguito una perquisizione domiciliare nell’ambito di un’altra attività trovando così una rivoltella e una semiautomatica calibro 9.

Oltre alle due pistole sono state rinvenute 20 munizioni calibro 9, 22 calibro 10/40 e 41 calibro 380. Per questo motivo l’uomo, dopo le formalità di rito, è stato trasferito nel carcere di Agrigento. Il cinquantenne, inoltre, risulta indagato anche per il reato di estorsione ai danni della sorella la quale, secondo l’accusa, sarebbe stata minacciata e costretta a consegnargli tramite diversi bonifici una somma di circa 20 mila euro. L’uomo comparirà nella giornata di domani davanti il gip per l’udienza di convalida.