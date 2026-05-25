In auto con 300 grammi di droga, arrestato 19enne

I Carabinieri della Compagnia di Alcamo hanno arrestato, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, un 19 enne di Partinico trovato in possesso di Hashish e Crack.

Il 19enne era stato fermato per un normale controllo alla circolazione stradale mentre percorreva quel centro abitato alla guida della sua auto, i militari dell’Arma insospettiti dall’atteggiamento di estremo nervosismo e dal tentativo di occultare un involucro all’interno del veicolo procedevano ad una perquisizione personale e veicolare, all’esito della quale rinvenivano un involucro in plastica contenente circa 200 grammi di Crack e circa 100 grammi di Hashish, non che la somma contante di 560 euro in banconote di vario taglio verosimilmente proventi di attività di spaccio. Denaro e stupefacente venivano posti sotto sequestro e a seguito dell’udienza di convalida dell’arresto, per il 19enne è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari.